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В Архангельске росгвардейцы отыскали пропавшего ребенка

17 августа 2017, четверг - 12:26

Вечером 16 августа в полицию обратились родители мальчика 6-лет, который ушел из дома.

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Источник Двина-Информ


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