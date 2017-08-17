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В Архангельске росгвардейцы отыскали пропавшего ребенка
17 августа 2017, четверг - 12:26
Вечером 16 августа в полицию обратились родители мальчика 6-лет, который ушел из дома.
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Источник
Двина-Информ
В Приморском районе водитель сбил мужчину, сидевшего на дороге
17 августа 2017 - 12:50
ДТП случилось 17 августа в 02:55 на 39 км автодороги Архангельск-Белогорский. Водитель «ГАЗ» сбил 32-летнего мужчину, который сидел на полосе движения автомобиля.
Спортсменки из Архангельска победили на первенстве России по пляжному волейболу
17 августа 2017 - 12:46
Девушки улучшили свой прошлогодний результат - в 2016 году они были серебряными призерами первенства России. …С 17 августа Кристина и Елизавета продолжат подготовку к первенству Европы по пляжному волейболу среди команд до 18 лет, которое будет проходить в конце августа в Казани.
В Архангельске росгвардейцы отыскали пропавшего ребенка
17 августа 2017 - 12:26
Сотрудники патруля вневедомственной охраны нашли ребенка, который просто ушёл поиграть на другую детскую площадку. Малыша отвезли родителям, сообщает пресс-служба Росгвардии.
В Архангельске супружеская пара предстанет перед судом за многомиллионные долги
17 августа 2017 - 12:16
С помощью фиктивных документов, они включили в налоговые декларации заведомо ложные сведения для получения вычетов. В результате ООО «СК «Эльбрус» за 2011, 2012 и 2013 годы не исчислило и не уплатило в бюджет налогов на общую сумму свыше 16 млн рублей.
Летом в Поморье 74 школьника работали в трудовых бригадах
17 августа 2017 - 11:44
...социальной реабилитации, трудоустройство несовершеннолетних граждан предусмотрено порядка 680 тысяч руб, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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