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В Архангельске в частном доме произошёл взрыв газа

14 августа 2017, понедельник - 16:48

14 августа днем в доме № 11 на улице Уральской прогремел взрыв бытового газа.

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Источник Двина-Информ


Под Архангельском мужчина утонул, упав с катера   14 августа 2017 - 17:00
Место происшествия уже осматривают спасатели-водолазы. На время проведения работ придется перекрывать движение по судовому ходу.
В Архангельске в частном доме произошёл взрыв газа   14 августа 2017 - 16:48
68-летняя хозяйка чиркнула спичкой и произошел взрыв. …Взрывной волной в кухне выбило стеклопакет, тяжелую деревянную дверь и межкомнатную перегородку.
В Северодвинске нелегально продавались шиншилла, ящерица и крокодил   14 августа 2017 - 16:28
Сотрудники Россельхознадзора и прокуратуры проверили зоомагазин в Северодвинске. Там было обнаружено множество нарушений ветеринарного законодательства.
Подростки из Северодвинска отправятся на международные соревнования в Германию   14 августа 2017 - 14:59
Соревнования в Северодвинскепроходили по четырём видам спорта. Это плавание, боулинг, настольный теннис и мини-футбол.
В Северодвинске по горячим следам задержан насильник   14 августа 2017 - 14:45
Потерпевшая сообщила возможное местонахождение и приметы преступника. Проследовав по указанному женщиной адресу в один из домов на Архангельском шоссе, сотрудники Росгвардии задержали 22-летнего подозреваемого.


В Майской горке благоустроят двор   14 августа 2017 - 14:29
В округах Архангельскепродолжаются ремонты внутридворовых территорий, в их числе двор по ул. П. Галушина, д.26, д.28 в развивающемся округе Майская горка.
В Северодвинске женщина, не умеющая плавать, пустилась вплавь спасать рыбаков   14 августа 2017 - 13:55
Женщина рассказала, что отправилась спасать рыбаков, ей показалось, что их уносит в открытое море. При этом плавать женщина толком не умела.
Под Северодвинском рыбаки спасли двух мужчин из горящего автомобиля   14 августа 2017 - 13:19
Рыбаки вызвали спасателей, попытались вытащить людей из автомобиля, эвакуировали водителя, а пассажир оказался зажат в салоне, - сообщает служба спасения Северодвинска.
В некоторых районах Архангельска отключат воду и электричество   14 августа 2017 - 12:23
Отключения проводятся из-за ремонтных работ, которые пройдут на сетях горячего, холодного водоснабжения и электросетях, сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
За выходные в Архангельске задержаны двое мужчин, находящихся в розыске   14 августа 2017 - 12:09
13 августа около 4 часов утра сотрудники Росгвардии, находящиеся на маршруте патрулирования в Соломбальском округе Архангельска...
Архангелогородцы отметили День физкультурника   14 августа 2017 - 11:43
Молодежный совет Архангельскапровел акцию «Выше своего предела»: любители и профессионалы попробовали свои силы в разных спортивных направлениях...
В Северодвинске перекрыт участок улицы Ломоносова   14 августа 2017 - 10:59
...Гагарина напротив дома № 28, а при движении со стороны ул. Железнодорожной и ул. Южной – на площади Ломоносова (у кафе «Весна»), сообщает администрация Северодвинска.
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