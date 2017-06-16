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В 7 округах Архангельска временно отключат воду

16 июня 2017, пятница - 16:22

Отключения связаны с тем, что городской водоканал будет подключать новый водопровод.

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Источник Двина-Информ


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