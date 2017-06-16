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В 7 округах Архангельска временно отключат воду
16 июня 2017, пятница - 16:22
Отключения связаны с тем, что городской водоканал будет подключать новый водопровод.
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Источник
Двина-Информ
Северодвинскому парку культуры и отдыха исполняется 45 лет
16 июня 2017 - 17:16
Кроме того, в Северодвинскевпервые пройдёт показ уличного спектакля «Двери» от Архангельского молодёжного театра, сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
Экологическая организация «О2» посетила Архангельский ЦБК
16 июня 2017 - 16:40
...ДПЦ-4 и масштаб водоочистных сооружений, а также воочию увидела изготовление бумаги и знаменитых школьных тетрадей, сообщает пресс-служба администрации Новодвинска.
В 7 округах Архангельска временно отключат воду
16 июня 2017 - 16:22
Отключение центральных очистных сооружений водопровода Архангельскабудет производится с 18:00 20 июня до 8:00 21 июня.
Архангельская молодёжь объявила конкурс граффити, приуроченный к юбилею области
16 июня 2017 - 16:12
Заявки на участие в конкурсе принимаются по электронной почте: kolpakov@dommol29.ru или по адресу: 163000, город Архангельск, ул. Шубина, д. 9, оф. 204...
Пьяный житель Архангельска врезался на скутере в «Ниссан»
16 июня 2017 - 16:08
За 15 июня при надзоре за дорожным движением было выявлено 603 нарушения ПДД по области, из них 267 - по городу Архангельску.
Архангельское УФАС признало законной установку валидаторов в автобусах
16 июня 2017 - 15:52
Содержащиеся в положении «Об электронном билете для оплаты проезда в городском пассажирском транспорте общего пользования МО «Город Архангельск» требования к...
Федеральные эксперты высоко оценил программу развития Новодвинска
16 июня 2017 - 15:18
Программа комплексного развития Новодвинскабыла разработана в рамках проекта «Лесной Наукоград 3.0», который охватывает все сферы жизни горожан.
В Архангельске обсудили вопросы безопасности гостиниц
16 июня 2017 - 15:10
Представители гостиничного бизнеса получили консультации по всем интересующим их вопросам в открытом диалоге с работниками силовых структур, сообщает пресс-служба областной администрации. Особое внимание силовики обратили на то, что в гостиницах должны выполняться требования к обеспечению их антитеррористической защищенности.
Федеральные эксперты высоко оценил программу развития Новодвинска
16 июня 2017 - 14:48
Программа комплексного развития Новодвинскабыла разработана в рамках проекта «Лесной Наукоград 3.0», который охватывает все сферы жизни горожан.
В Новодвинске сгорела дача
16 июня 2017 - 13:40
Сегодня утром под Новодвинскомв садовом товариществе "Автомобилисит" произошел пожар в дачном доме. Пострадавших нет.
Житель Архангельска незаконно использовал эмблему ЧМ по футболу
16 июня 2017 - 12:02
В ходе проведения очередной проверки торговых рядов в центре Архангельскастражи порядка выявили ряд нарушений.
В Архангельске сегодня будет тепло
16 июня 2017 - 11:24
Преимущественно без осадков; на юге и юго-востоке области местами дождь. Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с.
ВТБ кредитует бюджет города Котласа
16 июня 2017 - 11:15
Управляющий филиалом банка ВТБ в г. АрхангельскеСветлана Носова отметила: «Мы рады содействовать решению задачи органов государственного и муниципального управления по...
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