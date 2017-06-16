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В Архангельске сегодня будет тепло
16 июня 2017, пятница - 11:24
Сегодня в регионе будет облачно с прояснениями.
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Источник
Двина-Информ
Житель Архангельска незаконно использовал эмблему ЧМ по футболу
16 июня 2017 - 12:02
В ходе проведения очередной проверки торговых рядов в центре Архангельскастражи порядка выявили ряд нарушений.
В Архангельске сегодня будет тепло
16 июня 2017 - 11:24
Преимущественно без осадков; на юге и юго-востоке области местами дождь. Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с.
ВТБ кредитует бюджет города Котласа
16 июня 2017 - 11:15
Управляющий филиалом банка ВТБ в г. АрхангельскеСветлана Носова отметила: «Мы рады содействовать решению задачи органов государственного и муниципального управления по...
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