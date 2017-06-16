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В Архангельске сегодня будет тепло

16 июня 2017, пятница - 11:24

Сегодня в регионе будет облачно с прояснениями.

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Источник Двина-Информ


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Преимущественно без осадков; на юге и юго-востоке области местами дождь. Ветер северо-восточный и северный 2-7 м/с.
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