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Новости
К юбилею области в Архангельске переиздали уникальные книги об истории Поморья
14 июня 2017, среда - 13:12
К юбилею Поморья Государственный архив переиздает «Архангельскую областную летопись.
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Источник
Двина-Информ
В Архангельске иномарка снесла столб
14 июня 2017 - 13:18
42-летний водитель автомобиля Skoda на скорости въехал в световую опору. …Пострадавшего водителя госпитализирован в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга, ушибами грудной клетки и правого бедра, сообщает пресс-служба региональной ГИБДД.
К юбилею области в Архангельске переиздали уникальные книги об истории Поморья
14 июня 2017 - 13:12
В книге «Арктический проект Ломоносова» представлена рукопись, рассказывающая об экспедиции Чичагова, которая стартовала из Архангельскав XVIII веке «в поисках прохода к...
В Новодвинске родители выгнали маленького ребенка ночью на улицу
14 июня 2017 - 11:40
О данном факте было доложено в дежурную часть ОМВД России «Приморский». Ребёнка доставили в Новодвинскую городскую больницу для оказания медицинской помощи и предали инспектору по делам несовершеннолетних.
Житель Архангельска незаконно влез в форточку в бывшей сожительнице
14 июня 2017 - 11:32
13 мая 2017 года ночью подозреваемый через открытую форточку проник в квартиру, расположенную в доме на улице Адмирала Макарова в городе Архангельске, к бывшей...
В Архангельске мужчина избил продавца магазина
14 июня 2017 - 09:20
Днем 10 июня сработала тревожная сигнализация в магазине электроники, расположенном на улице Урицкого в Архангельске. Прибыв по указанному адресу...
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