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К юбилею области в Архангельске переиздали уникальные книги об истории Поморья

14 июня 2017, среда - 13:12

К юбилею Поморья Государственный архив переиздает «Архангельскую областную летопись.

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Источник Двина-Информ


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