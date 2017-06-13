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Новости
На трассе «Москва-Архангельск» произошло ДТП с участием лося
13 июня 2017, вторник - 16:54
ДТП произошло накануне около часа дня в Вологодской области.
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Источник
Двина-Информ
На трассе «Москва-Архангельск» произошло ДТП с участием лося
13 июня 2017 - 16:54
Лось внезапно выбежал на дорогу, сорокапятилетний житель Архангельской области, ехавший на своём «Рено Логане», не успел затормозить и сбил животное, - сообщает портал "Правда Севера". Медики зафиксировали у водителя закрытую черепно-мозговую травму и ушиб грудной клетки и доставили пострадавшего в больницу.
В Архангельске высаживают цветы
13 июня 2017 - 16:50
Вместе со своими подопечными цветы высаживает инженер по благоустройству предприятия Ольга Полуянова, - сообщила пресс-служба администрации Архангельска.
В Архангельске посетитель кафе задержан за порчу имущества
13 июня 2017 - 16:40
Нарядом вневедомственной охраны Росгвардии, прибывшим для проверки причины срабатывания сигнализации, за порчу имущества заведения был задержан 40-летний мужчина, находящийся в состоянии опьянения. Задержанного доставили в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства.
В Архангельске горячая вода появилась не во всех домах
13 июня 2017 - 16:20
Возобновление подачи горячей воды указанных объектов планируется производить в следующем порядке, сообщает пресс-служба администрация Архангельска.13 июня...
Под Архангельском при пожаре погиб мужчина
13 июня 2017 - 16:16
Соседи рассказали, что мужчина звал на помощь, но пробраться к нему было невозможно из-за плотного задымления. Сам он выбраться не смог, так как из-за состояния здоровья передвигался с большим трудом.
Кинофорум «За любовь и Отечество» проходит в Северодвинске
13 июня 2017 - 16:14
12 июня представить фильмы патриотической тематики в Северодвинскприехали: народная артистка РФ Светлана Дружинина; народный артист Анатолий Мукасей...
В Северодвинске воспитательнице детского сада вынесли приговор за жестокое обращение с малышами
13 июня 2017 - 16:10
Приговором суда жительнице Северодвинсканазначено наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. Кроме того судом удовлетворены заявленные прокуратурой в интересах...
Молодожены Архангельска примут участие в праздновании Дня семьи
13 июня 2017 - 15:20
Праздник состоится 8 июля в 13 часов на Набережной Северной Двины у памятника святым Петру и Февронье Муромским, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
В центре Архангельска прошла выставка пожарно-спасательной техники
13 июня 2017 - 13:49
Коленчатый 50-метровый подъемник, пожарно-спасательные автомобили, внедорожники «Трекол», способные пройти по самым труднодоступным местам, квадроцикл – всё это можно было не только посмотреть, но и посидеть внутри салона, на водительском сиденье, что с удовольствием делали маленькие (и не только) дети, пришедшие в этот день на праздничную площадку. Всех пришедших ждал концерт, подготовленный силами творческих коллективов города, военная полевая кухня, интерактивные развлечения.
В Архангельске прошел международный турнир по футболу "Согласие"
13 июня 2017 - 11:07
В этом году в заявке футбольного турнира «Согласие» значилось десять команд. Кроме хозяев турнира – сборной России, на зелёный газон стадиона «Труд» вышли представители Азербайджана, Нигерии, Таджикистана, Украины, Армении, Ганы, Татарстана и сразу две команды Узбекистана.
Победители популярных телепроектов выступили для архангелогородцев на вечерней сцене
13 июня 2017 - 10:51
Композицию «Крылья ангела» Елена Максимова посвятила всем жителям Архангельска. Сергей Дудинский - победитель проекта «Живой звук» телеканала «Россия»...
Юные архангелогородцы получили свои первые паспорта
13 июня 2017 - 10:41
Я горожусь, что родилась и выросла в России и моя малая родина – город воинской славы Архангельск. Для меня паспорт гражданина – это билет во взрослую жизнь.
В Архангельске дали горячую воду
13 июня 2017 - 09:21
...получившие извещение тепловых сетей, должны обеспечить поступление горячей воды в жилые дома, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
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