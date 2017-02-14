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В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»
14 февраля 2017, вторник - 16:32
11 февраля в Исакогорском детско-юношеском центре прошёл флорбольный праздник.
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Источник
Двина-Информ
В Северодвинске прошел концерт коллектива "Покшоночки"
14 февраля 2017 - 17:55
Такие встречи необходимыдля сохранения культуры малой родины, и все землячества Северодвинскаэто отчётливо понимают, - сообщает...
Северодвинка победила в номинации "Искусство воспитания" на фестивале "Таланты Поморья"
14 февраля 2017 - 16:36
Теперь Юлия Преображенская представит в конце апреля наш регион на Дельфийских играх России в Екатеринбурге, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»
14 февраля 2017 - 16:32
После торжественного открытия состоялся показательный матч между командами «Наука» и «Искра». …Тренер женской сборной по флорболу «Наука», рассказал о розыгрыше мяча и ударе по воротам.
В Архангельске отменяется карантин по гриппу
14 февраля 2017 - 15:14
Проведение карантинно-ограничительных мероприятий продолжается в Северодвинске, сообщает Роспотребнадзор по Архангельской области.
Налоговая: Палкина мы не упустим
14 февраля 2017 - 13:43
Того самого, что недавно подал в Архангельскезаявление на банкротство. По состоянию на 10 февраля задолженность по налогам у депутата Палкина составляет около 148 миллионов...
В Архангельске Ольга Лойтер и Роман Петров споют "О любви..."
14 февраля 2017 - 13:43
Вокалисты исполнят романсы, песни из кинофильмов, стихи о любви, а также песни на произведения С. Сараева и А. Савва. Все это войдет в программу «О любви…».
В Плесецком районе в ДТП получили травмы сразу пять человек
14 февраля 2017 - 12:32
13 февраля в 15:30 на 138 км автодороги «Архангельск– Каргополь – Вытегра» мужчина, управляя автомобилем «ГАЗ-3102»...
В Архангельске женщина предстанет перед судом за жестокое обращение с дочерью
14 февраля 2017 - 11:58
Следственными органами завершено предварительное следствие в отношении 33- летней жительницы Архангельска...
В Архангельске трезвенники встретились с саратовскими представителями реабилитационного центра "Социум"
14 февраля 2017 - 10:20
Общение состоялось в Александро-Невском храме Архангельскав рамках работы приходского общества трезвости во имя св. Иоанна Кронштадтского и «Школы любящих родителей».
80 лучших людей Архангельской области: Владимир Булатов
14 февраля 2017 - 10:18
Хотел для Архангельсканаучной и университетской славы.Архангельскстановился европейским городом, просвещенным и студенческим.
Архангельск готовится принять участников Арктического форума
14 февраля 2017 - 10:05
- Архангельскв этом году принимает большое количество гостей. И, как это принято у любого хозяина, должен подготовиться, проявить гостеприимство.
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