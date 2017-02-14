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В Архангельске прошел праздник «Эпидемия флорбола. Женская версия»

14 февраля 2017, вторник - 16:32

11 февраля в Исакогорском детско-юношеском центре прошёл флорбольный праздник.

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Источник Двина-Информ


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