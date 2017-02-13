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Новости
В Архангельске отметили День зимних видов спорта
13 февраля 2017, понедельник - 13:09
В празднике на Красной пристани 12 февраля приняли участие сотни горожан.
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Источник
Двина-Информ
"Полярный десант" высадится в Нёноксе
13 февраля 2017 - 18:55
Целью акции является привлечение молодёжи к решению социальных проблем отдалённых районов региона, - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
"Партийный кульбит": ушедший Моисеев вернулся в руководство "Единой России"
13 февраля 2017 - 18:33
Сегодня в Архангельскесостоялось заседание фракции "Единая Россия" в областном Собрании депутатов. На ней был избран новый лидер - Сергей Моисеев.
Ревнивый архангелогородец сжег автомобиль соперника
13 февраля 2017 - 17:38
...ревнуя свою сожительницу к ее бывшему сожителю, путем поджога уничтожил принадлежащий ему автомобиль «Ауди А4», припаркованный на улице Приорова в Архангельске...
Молодежка «Водника» дважды уступила лидеру соревнований
13 февраля 2017 - 16:35
В Архангельскеон принимал лидера нашей группы – сыктывкарский «Строитель». Гости под руководством бывшего игрока «Водника» Павла Франца дважды обыграли желто-зеленых.
В столице Поморья состоялся финал фестиваля "ЭКОфест"
13 февраля 2017 - 16:05
...ребят из детско-юношеского центра г. Северодвинска, - сообщает пресс-служба администрации Архангельска.
В Новодвинске прошёл отборочный концерт ансамблей ветеранов
13 февраля 2017 - 15:46
- На финальном концерте выступят лучшие творческие коллективы, - объяснил председатель Совета ветеранов НоводвинскаВиктор Доронин.
В Архангельске мужчина получил травмы в результате ДТП
13 февраля 2017 - 14:24
12 февраля в Архангельске, в 11:40 напротив дома 22 по проспекту Обводный канал на нерегулируемом пешеходном переходе...
Юные интеллектуалы Северодвинска представили город на всероссийском форуме
13 февраля 2017 - 13:30
...крейсер «Аврора»; сходили на вечер балета в Михайловском театре; а также отдохнули в аквапарке «Питерлэнд», - сообщает пресс-служба администрации Северодвинска.
В Архангельске отметили День зимних видов спорта
13 февраля 2017 - 13:09
Член сборной команды России по лыжным гонкам, бронзовый призёр чемпионата России, спортсмен регионального центра спортивной подготовки «Поморье» Алексей Шемякин показал всем желающим, как профессиональные лыжники разминаются перед соревнованиями. Основное действо развернулось на катке, который был открыт в январе этого года.
Ночью в Архангельске подожгли кроссовер
13 февраля 2017 - 11:28
Передняя часть автомобиля значительно повреждена огнем. Причина пожара – поджог, на месте происшествия обнаружены следы легковоспламеняющейся жидкости, - сообщает портал "Безопасность АО".
В Архангельске мужчина в ходе ссоры убил собственного брата
13 февраля 2017 - 10:57
11 февраля ночью в доме на улице Кегостровский ЛДК в Архангельскеобнаружено тело 39-летнего мужчины с ножевым ранением брюшной полости.
Архангельск вспомнит героев Афганской войны
13 февраля 2017 - 10:47
На мемориале «Площадь Памяти» на Вологодском кладбище в Архангельске15 февраля в 10 часов состоится торжественный митинг, посвящённый Дню Памяти о россиянах...
В Архангельской области прошла массовая гонка «Лыжня России»
13 февраля 2017 - 10:31
—Так случилось, что именно сейчас я оказался по делам в Архангельске. Конечно, воспользовался шансом принять участие в Лыжне России в областном центре...
В Новодвинске мужчина погиб под колесами КАМАЗа
13 февраля 2017 - 10:08
От полученных травм пострадавший скончался на месте ДТП. …Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, по факту его гибели сотрудники полиции проводят проверку.
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