В УМВД России по городу Архангельску поступило сообщение о том, что из общежития по улице Самойло, была совершена кража велосипеда. В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска установлен и задержан подозреваемый. Им оказался нигде не работающий, ранее судимый 27-летний местный житель. Похищенное имущество изъято и уже возвращено законному владельцу. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет, отмечает пресс-служба регионального УМВД.

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