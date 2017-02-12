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В Архангельской области произошло три пожара
12 февраля 2017, воскресенье - 15:16
Бороться с огнем спасателям пришлось в Архангельске, Няндоме и Котласе.
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Источник
Двина-Информ
В Архангельской области произошло три пожара
12 февраля 2017 - 15:16
Бороться с огнем спасателям пришлось в Архангельске, Няндоме и Котласе. Вчера, в 21:32 огонь вспыхнул в частном доме в деревне Выставка Котлассого района.
80 лучших людей Архангельской области: Давид Пашаев
12 февраля 2017 - 11:15
Северодвинсквыжил в тяжелейшие 90-е годы во многом благодаря этому человеку. Давид Гусейнович Пашаев возглавлял гигант...
В Архангельске нашли похитителя велосипеда
12 февраля 2017 - 11:12
В УМВД России по городу Архангельскупоступило сообщение о том, что из общежития по улице Самойло, была совершена кража велосипеда.
«Полярный десант» высадится в глубинках Поморья
12 февраля 2017 - 11:08
После возвращения в Архангельск, полученные данные передаем в центр «Патриот». Обычно в списках числится 12-13памятников...
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