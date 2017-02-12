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В Архангельской области произошло три пожара

12 февраля 2017, воскресенье - 15:16

Бороться с огнем спасателям пришлось в Архангельске, Няндоме и Котласе.

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Источник Двина-Информ


В Архангельской области произошло три пожара   12 февраля 2017 - 15:16
Бороться с огнем спасателям пришлось в Архангельске, Няндоме и Котласе. Вчера, в 21:32 огонь вспыхнул в частном доме в деревне Выставка Котлассого района.
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